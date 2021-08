Speciale difesa: Colao, rischio di attacchi hacker c’è per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attacchi hacker come quello contro il sito della Regione Lazio “possono avvenire ovunque”. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, durante la conferenza stampa a Trieste in occasione del G20 sulla digitalizzazione rispondendo ad una domanda sul recente attacco al sito della Regione Lazio per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. “E’ evidente che quanto più si offrono servizi digitali tanto più il livello di sicurezza deve essere innalzata”, ha aggiunto. "Credo che in Italia stiamo vedendo aumentare i tentativi di intrusione soprattutto ai fini di Ransomware”, ha proseguito sottolineando che il “rischio c’è e c’è ovunque”. Il ministro ha aggiunto che questo evento “ha riportato agli occhi di tutti il tema della dimensione, la dimensione piccola non aiuta ad alzare il livello di sicurezza”. Per Colao, infatti, è necessario aumentare la dimensione dei data center e “raggiunge una scala che permetta una difesa efficace”. (Res)