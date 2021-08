Speciale difesa: Burkina Faso, almeno 12 persone giustiziate in villaggi del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 12 persone sono state giustiziate nei villaggi di Tokabangu, Markoye, Oudalan e Sahel, nel nord del Burkina Faso, da un gruppo di uomini armati non identificati, insieme ad altri due cittadini membri di milizie locali di autodifesa. Lo riferiscono fonti locali precisando che le Forze di difesa e sicurezza (Fds) dell'esercito burkinabé, allertate, si sono mosse per intervenire in aiuto dei residenti sotto attacco ma sono cadute a loro volta in un'imboscata nella quale hanno perso la vita almeno 15 uomini, non è chiaro se fra i militari o in totale nei combattimenti. Nella zona, al confine con il Niger, le imboscate sono frequenti. Lo scorso 2 agosto almeno 15 militari sono morti nella zona nigerina di Torodi, al confine con il Burkina Faso, dopo che il convoglio di veicoli con il quale si stavano spostando è esploso su un ordigno artigianale. Il ministero della Difesa del Niger ha attribuito la responsabilità dell'attacco a "gruppi terroristici armati" e ha precisato che in seguito all'attacco si contano anche sette feriti e sei dispersi. I militari sono caduti in un'imboscata tesa mentre effettuavano una missione di rifornimento a Boni, nella regione settentrionale di Tillaberi, fra le più colpite da attacchi jihadisti. (Res)