Speciale difesa: Etiopia, forze tigrine conquistano città di Lalibela nell'Amhara, il sito è patrimonio Unesco

- Mentre il governo del premier Abiy Ahmed ha escluso ogni possibilità di dialogo con i "ribelli" del Tplf si registrano intensi combattimenti nella regione di Amhara – le cui forze di sicurezza sono schierate fin dall’inizio del conflitto con quelle federali – dove, stando a quanto riferito da fonti dell’Europe External Programme with Africa (Eepa, con sede in Belgio), le milizie tigrine hanno conquistato e controllano ora la città di Weldiya, al confine con il Tigrè e l’Afar. Intanto le autorità nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz – anch'esse schierate con le truppe federali – hanno affermato che le loro forze di sicurezza hanno ucciso più di 100 combattenti appartenenti al Movimento democratico popolare di Gumuz (Gpdm), tra cui si nasconderebbero elementi del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Secondo quanto riferito dall’emittente federale etiope “Ebc”, all'operazione hanno partecipato congiuntamente la Forza di difesa etiope (Endf), la polizia federale e le forze di sicurezza della regione. Gli ultimi sviluppi del conflitto parlano anche di un violento attacco condotto dalle milizie di Afar nella città di Gedamaytu, situata nella confinante regione dei Somali e nota anche come Gabraiisa, attacco che ha causato la morte di centinaia di civili e la fuga di migliaia di altri. A denunciarlo è stato il portavoce del governo della regione dei Somali, Ali Bedel, per il quale le forze speciali Afar – con la presunta complicità del Fronte di unità democratica rivoluzionaria afar (Arduf), che da anni combattono per l’unità del popolo afar e rivendicano alcuni territori appartenenti alla regione dei Somali – hanno "massacrato centinaia di civili" entrando nel loro territorio sabato scorso e ingaggiando combattimenti con le truppe federali. Bedel ha precisato che gli attacchi sono stati effettuati nella zona di Sitti e Gedamaytu, spingendo gli abitanti locali a fuggire altrove. (Res)