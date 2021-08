Speciale difesa: conferenza Stato-città, intesa sul riparto dei fondi per i comuni a seguito delle minori entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha presieduto la conferenza Stato-città, durante la quale è stata raggiunta un'intesa sul riparto del fondo di 142,5 milioni di euro - per l’anno 2021 - per il ristoro dei comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dal pagamento della prima rata per il 2021 dell’Imu sugli immobili posseduti da titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Lo riferisce il Viminale, secondo cui nella stessa seduta, è stata raggiunta un'ulteriore intesa, sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, recante riparto dell'incremento di 9,2 milioni di euro - per l’anno 2021 - del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione dall’Imu per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Si è concluso, infine, un accordo sul decreto interministeriale (Economia, Interno, Difesa, Transizione Ecologica) che individua i comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Nel provvedimento è definito il criterio di ripartizione e attribuzione ai comuni individuati delle somme versate dai soggetti passivi allo Stato concernenti l’annualità 2020. (Rin)