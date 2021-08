Speciale difesa: Roma, polizia locale riceve premio Golden leaf per impegno in difesa dell'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, il comandante del Corpo di polizia locale, Ugo Angeloni, hanno avuto l’onore di ricevere il premio della “Golden Leaf” nell’ambito della terza edizione di Italia Green Film Festival, competizione internazionale di film su tematiche ambientali e sociali. Un importante riconoscimento all’impegno di Roma Capitale e della Polizia Locale nelle attività in tema di sostenibilità e tutela ambientale. Sono oltre 5mila le violazioni contestate dalla Polizia Locale della Capitale per illeciti commessi a danno dell’ambiente. Un impegno, come ribadito dal Comandante Generale, dott. Ugo Angeloni, che resta tra le priorità del Corpo vista l'assoluta necessità di salvaguardare l'ambiente come bene comune più prezioso. La consegna della "foglia d'oro", realizzata da artigiani del Trentino, è avvenuta presso la sede del Comando Generale della Polizia Locale, dove, oltre la Sindaca e il Comandante, a ricevere il premio anche il NAD, Nucleo Ambiente Decoro della Polizia Locale, in prima linea nel contrasto dei fenomeni di degrado ambientale. (Com)