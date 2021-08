Covid: Mic, 5 milioni di euro in comunicazione a sostegno delle riaperture di cinema e teatri in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato un decreto che indirizza 5 milioni di euro, quota parte del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, al sostegno, attraverso campagne di comunicazione e di informazione, della ripresa delle programmazioni delle sale cinematografiche, dei teatri, delle sale da concerto e di altri luoghi dello spettacolo dal vivo. Lo si legge in una nota dello stesso dicastero. Le risorse, distinte in due sottoquote da 2,5 milioni di euro per il cinema e 2,5 milioni di euro per lo spettacolo, sono assegnate alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, la quale, d’intesa con la Direzione generale Spettacolo per quanto di sua competenza, anche avvalendosi di Cinecittà, promuove la realizzazione e la diffusione di campagne di informazione e comunicazione per sostenere la frequentazione di cinema, teatri, sale da concerto e altri luoghi di spettacolo dal vivo nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Il decreto - conclude la nota - sarà disponibile all’indirizzo https://cultura.gov.it/comunicati/decreti-del-ministro ad avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.(Com)