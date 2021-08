Francia: Covid, quarta ondata di contagi sotto controllo negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta ondata di Covid-19 non crea allarmismo negli ospedali in Francia. Lo ha detto il portavoce del governo francese Gabriel Attal, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Bfm.tv". Una settimana fa, le ospedalizzazioni erano salite a 3.531, ovvero il 92 per cento in più rispetto alla settimana precedente, ha aggiunto Attal. Questa settimana è stata registrata un minor velocità di diffusione. "Il vaccino permette infatti alle persone di proteggersi dalle forme più critiche del virus", ha rassicurato il portavoce francese. (Frp)