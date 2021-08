Speciale difesa: presidente Biden rinvia di 18 mesi rimpatri residenti di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa "sono impegnati in una politica estera incentrata sui valori democratici sulla difesa della democrazia e sulla promozione dei diritti umani", ha dichiarato il presidente statunitense. In reazione alla questione dei diritti umani di Hong Kong, la Casa Bianca "offrirà un rifugio sicuro ai residenti di Hong Kong, questo favorirà anche i nostri interessi nella regione", ha aggiunto Biden. Il provvedimento è rivolto ai residenti di Hong Kong ad accezione di coloro che torneranno volontariamente nella città o nella Cina continentale dopo la data di tale memorandum, che non risiedono stabilmente negli Stati Uniti, che risultano condannati per crimini, che sono soggetti a estradizione, che rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e la politica estera. (Nys)