Ungheria: Orban, immigrare nel nostro Paese non è un diritto umano (2)

- La Germania ha intrapreso una strada differente sei anni fa, all’epoca della crisi migratoria. Orban non ha voluto dire se abbia fatto bene o male, ma ha insistito sul diritto dell’Ungheria di fare le proprie scelte. Secondo Orban, in Europa centrale ci sono Paesi che hanno sofferto molto per la dittatura comunista e questo determina il loro approccio politico attuale. In Europa occidentale c’è un sacco di gente che è in disaccordo con l’indirizzo politico corrente, che è “contro la famiglia, a favore dell’immigrazione, della società aperta, ecc”. La competizione politica non è finita però nemmeno in Occidente. “Si veda l’Italia, dove la lotta è aperta”, ha segnalato Orban. Il presidente statunitense, Joe Biden, all’epoca della campagna elettorale aveva raggruppato Bielorussia, Polonia e Ungheria a proposito dell’ascesa del totalitarismo nel mondo e accusato il suo predecessore, Donald Trump, di sposare tutti "i mascalzoni" del pianeta. Per Orban, “Biden non conosce l’Ungheria”, di cui ha un’opinione “insultante”. Ciò nondimeno, è il presidente degli Usa e quindi “dobbiamo chiarire che si sbaglia, perché rispettiamo la democrazia statunitense e non vogliamo danneggiare le relazioni bilaterali”. (Vap)