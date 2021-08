Francia: primo semestre 2021, disavanzo bilancia commerciale sale a 34,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo della bilancia commerciale della Francia nel primo semestre 2021 è aumentato a 34,8 miliardi di euro dai 32,6 miliardi di euro dei sei mesi precedenti. Come riportato dal portale d'informazione "France info", è quanto reso noto dalla direzione delle Dogane francese. Il disavanzo della bilancia commerciale risulta da un valore delle esportazioni pari a 240,2 miliardi di euro contro importazioni per 275 miliardi di euro. "Anche se i settori legati all'esportazione continuano a ricevere pressioni a causa delle pandemia Covid-19, in particolare l'aeronautica e il turismo, considero i 34,8 miliardi un dato piuttosto positivo. Le esportazioni continuano infatti a riprendersi, riavvicinandosi ai livelli raggiunti nel 2019. Inoltre, sono numerosi i settori-chiave ad aver superato i loro livelli pre-crisi", ha spiegato Franck Riester, segretario di Stato all'Economia francese con delega al Commercio estero. (Frp)