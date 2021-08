Libano-Israele: Hezbollah rivendica il lancio di razzi verso lo Stato ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento libanese sciita Hezbollah ha annunciato oggi di aver lanciato decine di razzi diretti nella regione contesa delle Alture del Golan, in risposta agli attacchi aerei israeliani sul Libano meridionale. Lo riferisce il movimento legato all'Iran in una nota. "In risposta ai raid aerei israeliani, la resistenza islamica ha bombardato il territorio vicino alle posizioni delle forze di occupazione israeliane nell'area della Fattorie di Shebaa", si legge nella nota. In precedenza, dal Libano meridionale sono stati lanciati almeno dieci razzi caduti in aree non abitate nel nord di Israele, facendo attivare il sistema di difesa israeliano Iron Dome. Le sirene di allarme si sono attivate nelle Alture del Golan e in Galilea. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno risposto con l’artiglieria nell’area del monte Dov. Finora non sono state segnalate vittime. Si tratta del terzo episodio di questo tipo nell’ultima settimana. (segue) (Res)