Covid: Castelli (M5s), con "salva imprese" maggior respiro per gli imprenditori in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laura Castelli, viceministra dell'Economia, dopo l'approvazione avvenuta ieri sera in Consiglio dei ministri del decreto "Salva Imprese", ha detto che l'intenzione è dare un chiaro segnale di fiducia agli imprenditori e per questo abbiamo introdotto strumenti specifici per favorire il risanamento delle imprese e facilitare la continuità aziendale. "Per prima cosa rinviamo al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza originariamente prevista per l'1 settembre di quest'anno. Inoltre andiamo a prorogare il termine per l'attivazione delle procedure concorsuali per tutti gli imprenditori a rischio di dichiarazione di fallimento e, soprattutto, la possibilità fino al 31 dicembre 2022 per qualunque debitore in possesso di un piano attestato di risanamento di rinunciare a eventuali procedure concorsuali già attivate in modo da riprendere in mano le chiavi della propria azienda", ha aggiunto Castelli, secondo cui con questa misura, peraltro, non solo continueremo a fornire una via d'uscita positiva alle imprese ma garantiremo anche una diminuzione delle spese di procedura con il conseguente alleggerimento dei tribunali. (Rin)