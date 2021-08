Taiwan: Covid, stato di emergenza prorogato fino al 23 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza per il Covid-19 attualmente in vigore sull'isola di Taiwan sarà ulteriormente prorogato fino al 23 agosto. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità taiwanese, Chen Shih-chung, anche presidente del Centro epidemiologico (Cecc). "Abbiamo bisogno di più tempo per valutare la situazione pandemica", ha spiegato Chen in una conferenza stampa. Taiwan ha imposto lo stato di emergenza Covid lo scorso 19 maggio a causa di un picco di casi locali che ha superato i cento giornalieri. Il Cecc ha allentato le restrizioni lo scorso 27 luglio. Le misure avrebbero dovuto concludersi il prossimo 9 agosto. (Cip)