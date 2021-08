Torino: al museo Egizio in treno, sconti per chi utilizza i regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad un accordo con Trenitalia quest'estate chi raggiungerà il museo Egizio con i treni regionali potrà accedere a degli sconti speciali. L'ingresso sarà ridotto da 15 a 12 euro e il Family Ticket scenderà da 30 a 28 euro. Basta essere in possesso di un biglietto o di un abbonamento regionale, sovraregionale o integrato Formula valido da o per Torino anche nei tre giorni precedenti o successivi alla data di viaggio per poter usufruire delle riduzioni di tariffa. La promozione sarà valida fino al 31 ottobre 2021. (Rpi)