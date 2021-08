Emilia Romagna: Lori, 2 mln per progetti contro bullismo e discorsi d'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veri e propri videogiochi in grado di coinvolgere in modo più diretto gli adolescenti sul tema delle discriminazioni di genere; laboratori scolastici e teatrali per insegnare un corretto uso dei media e contrastare hate speech e cyberbullismo; formazione rivolta a genitori e insegnanti. Sono solo alcuni degli 83 progetti finanziati dalla Regione con oltre 2milioni di euro per promuovere le pari opportunità, combattere la violenza sulle donne e ogni forma di pregiudizio basata sull'orientamento sessuale. Iniziative su tutto il territorio regionale, da Rimini a Piacenza, promosse da Enti locali e associazioni del privato sociale". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna in una nota. L'assessore regionale Barbara Lori ha spiegato: ""Il numero e la qualità dei progetti presentati sono l'ulteriore conferma dell'interesse e della capacità di enti locali e mondo dell'associazionismo di mettere in campo misure e azioni per promuovere e valorizzare il rispetto della cultura di genere. Siamo molto soddisfatti dell'altissima partecipazione a questo primo bando biennale post pandemia, un'adesione diffusa in tutto il territorio regionale".(Ren)