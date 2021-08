Lavoro: Confagricoltura, il Senato vota e salva occupazione e imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura esprime soddisfazione per l'approvazione, da parte dell'aula del Senato, di un emendamento al dl 103/2021, che chiarisce, in modo definitivo, un'annosa questione interpretativa sui contratti di riallineamento retributivo, salvando molte migliaia di posti di lavoro. Finalmente – afferma l'Organizzazione degli imprenditori agricoli in una nota – le aziende che avevano abbracciato un percorso virtuoso di riallineamento retributivo, confidando nella corretta applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono tirare un sospiro di sollievo. "Il contenzioso che si era venuto a creare tra l'Istituto di previdenza e numerose aziende agricole – spiega Confagricoltura - riguardava questioni meramente formali, ma rischiava di mettere in grave difficoltà proprio quelle imprese che in zone in cui l'agricoltura è forte volano economico, forniscono un notevole contributo all'occupazione". Confagricoltura, che ha costantemente seguito con impegno e attenzione il problema a tutela delle imprese agricole associate e dei loro dipendenti, sottolinea l'importanza di una soluzione normativa che risolva definitivamente un nutrito contenzioso tra l'Inps e le imprese agricole che avevano aderito agli accordi di riallineamento, confidando che l'emendamento venga confermato in sede definitiva di conversione, anche dalla Camera.(Com)