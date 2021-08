Foggia: Picierno (Pd), occorre approccio inflessibile in selezione classe dirigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose rappresenta un fatto gravissimo: deve costituire uno spartiacque per tutta la politica, non è più accettabile che la notizia tra qualche giorno svanisca e si prosegua come se nulla fosse accaduto. Lo sottolinea, in una nota, l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno, secondo cui è evidente che negli enti locali, soprattutto nel Mezzogiorno, non sono ancora adeguatamente radicati gli strumenti per rendere le pubbliche amministrazioni impermeabili all’offensiva sferrata dalle organizzazioni criminali. "Bisogna ripensare e rimodellare i criteri di selezione della classe dirigente, essere inflessibili nel pretendere il rispetto di un solido codice etico, non soprassedere riguardo atteggiamenti opachi e manovre torbide. E’ indispensabile che tutte le forze politiche, in modo trasversale, stabiliscano un metodo rigoroso, ferreo e condiviso che consenta di sviluppare gli anticorpi verso qualsiasi rischio di contaminazione con le mafie", aggiunge Picierno. (Rin)