Piemonte: i monopattini in sharing sbarcano a Bardonecchia con Helbiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spostamenti turistici a Bardonecchia per quest'estate avranno una risorsa in più. Da oggi saranno a disposizione dei visitatori i monopattini in sharing di Helbiz. Il costo dell'abbonamento mensile Unlimited è di 39,99 euro, mentre l'utilizzo spot sarà disponibile al costo di un euro per lo sblocco iniziale e poi 25 centesimi al minuto per la corsa. L'iniziativa parte dallo sblocco della micromobilità in condivisione anche nella Città Metropolitana di Torino, con Helbiz che ha portato oltre 2 mila e 500 mezzi tra monopattini e bici elettriche. (Rpi)