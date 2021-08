Afghanistan: leader Paesi Asia centrale si riuniscono in Turkmenistan per discutere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Afghanistan è uno dei principali temi del vertice dei leader dei Paesi dell’Asia centrale - Kirghizistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan – che si è aperto oggi nella città turkmena di Avaza. I colloqui ospitati dalla città sul Mar Caspio, giungono mentre prosegue in Afghanistan l’avanzata dei talebani su diverse importanti città e la conquista di valichi di confine con Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Lo scorso 4 agosto, il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov ha definito l'Afghanistan "la domanda che preoccupa tutti noi". La Russia, nel frattempo, è stata coinvolta in esercitazioni militari congiunte vicino ai confini dell'Afghanistan sia in Tagikistan che in Uzbekistan. I combattimenti nel lungo conflitto in Afghanistan hanno iniziato a intensificarsi a maggio, quando gli Stati Uniti e le forze Nato hanno avviato il ritiro che dovrebbe essere completato entro il 31 agosto. A giugno, i talebani hanno conquistato il principale valico afgano con il Tagikistan, Shir Khan Bandar, mentre le forze governative sono state costrette a ritirarsi sia in Tagikistan che in Uzbekistan nelle ultime settimane durante i pesanti combattimenti con i guerriglieri del movimento estremista islamico. (segue) (Res)