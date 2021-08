Afghanistan: leader Paesi Asia centrale si riuniscono in Turkmenistan per discutere crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, i talebani hanno in più di un’occasione assicurato di non avere mire sull'Asia centrale e hanno stabilito contatti ufficiali sia con l'Uzbekistan che con il Turkmenistan. Tuttavia, come sottolineato da diversi analisti, il vuoto di sicurezza nel Paese può rappresentare una minaccia per l'Asia centrale, così come per la crescente cooperazione economica della regione con Kabul. Ieri il capo di Stato maggiore russo, Valerj Gerasimov, è giunto in Uzbekistan per una serie di incontri ufficiali e per osservare le esercitazioni militari che dovrebbero concludersi la prossima settimana. Durante un incontro con la controparte uzbeka Shukhrat Khalmukhamedov, Gerasimov ha affermato che le esercitazioni hanno avuto luogo "per mettere in pratica azioni volte a respingere le minacce terroristiche". "La principale minaccia per la regione dell'Asia centrale oggi viene dalla direzione afgana", ha detto Gerasimov, osservando che Mosca stava aumentando le sue forniture di armi nella regione. (Res)