Regno Unito: docufilm su Festival di Santarcangelo all’Istituto Italiano di cultura a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un documentario per raccontare i 50 anni di storia del Santarcangelo Festival, il più antico festival italiano dedicato alle arti della scena contemporanea, sarà presentato dall’Istituto Italiano di cultura di Londra il 25 agosto. Lo riferisce la Farnesina tramite il suo portale istituzionale. L’opera è realizzata da Michele Mellara e Alessandro Rossi e racconta centinaia di spettacoli, compagnie teatrali; una miriade di incontri, parole, passioni e rimpianti, scontri. Dal teatro politico dei primi anni '70 alle compagnie teatrali e al "Terzo Teatro" degli anni '80; insieme al teatro dell'attore, al teatro dello spettacolo e fino al No Theatre Festival: il festival delle arti in generale. Il documentario vuole testimoniare come il Santarcangelo Festival rifletta perfettamente le mutevoli tendenze delle arti dello spettacolo nel nostro paese e svolge un ruolo importante nella nostra storia artistica, politica e sociale. Mellara e Rossi hanno voluto raccontare la storia del Festival in un documentario complesso e affascinante. Il sodalizio dei due artisti è nato circa vent’anni fa con la realizzazione di un film di finzione, Fortezza Bastiani, che si aggiudicò il premio Solinas come miglior sceneggiatura e arrivò finalista ai David di Donatello come miglior esordio. Insieme hanno realizzato documentari sui grandi temi del diritto alla salute (Le vie dei farmaci; Vivere, che rischio), della globalizzazione (God save the green; I’m in love with my car) sulla politica (La febbre del fare) e dell’arte (Musica da lettura). (Res)