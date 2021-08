Energia: aumento dei prezzi del gas in Europa dopo incendio in impianto Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del gas in Europa stanno registrando un aumento record, fino a oltre 540 dollari per 1000 metri cubi di gas a seguito dell'incendio che ha colpito l'impianto della società russa Gazprom nella regione di Yamalo-Nenets. E' quanto emerge dai dati degli scambi commerciali, secondo quanto evidenzia oggi l'agenzia di stampa russa "Sputnik". L'incendio nell'impianto di Gazprom nella regione russa è esploso questa notte ed è stato estinto questa mattina. A causa dell'incendio, il volume di gas pompato attraverso il gasdotto Yamal-Europe si è dimezzato. Le azioni della società energetica russa Gazprom sono in calo dell'1 per cento sulla Borsa di Mosca. Dallo scorso sabato e fino a lunedì 2 agosto, la compagnia energetica russa Gazprom ha smesso di pompare gas nelle strutture di immagazzinamento sotterranee in Europa. Il pompaggio si è concluso negli stabilimenti di Bergermeer, nei Paesi Bassi, e Rehden, in Germania. Le forniture attraverso il gasdotto Yamal-Europe, che attraversa Bielorussia e Polonia, si sono ridotte dagli 84 milioni di metri cubici di venerdì scorso a meno di 50 milioni il 3 agosto. L’obiettivo europeo di riempire le riserve dopo l’inverno è stato complicato dalla carenza di gas naturale liquefatto (Gnl) sul mercato globale. In conseguenza di ciò il prezzo spot nel mercato europeo ha superato i 500 dollari per mille metri cubici la scorsa settimana e si è consolidato al di sopra di questa soglia anche lunedì e martedì scorsi. (Rum)