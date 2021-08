Lazio: Camilli (Unindustria), intesa con "Power4future" rende regione più attrattiva e competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e 'Power4Future' del gruppo Fincantieri è veramente un'ottima notizia per la nostra Regione e in modo particolare per la provincia di Frosinone". Lo dichiara in una nota Angelo Camilli, presidente di Unindustria. "E' un'operazione che vede protagonisti la Regione Lazio, l'Università di Cassino, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale (Cosilam) e le imprese, che dimostra che quando si mettono a sistema alcuni punti di forza della nostra Regione si raggiungono straordinari risultati che renderanno il nostro territorio ancora più attrattivo e competitivo. La scelta di Fincantieri di scegliere il cassinate come sito produttivo rispetto ad altri importanti territori è un ulteriore motivo di orgoglio per il nostro sistema imprenditoriale. E' un'operazione che prevede un investimento di 26 milioni di Euro che comporterà una ricaduta occupazionale molto significativa per il settore dell'automotive e per il suo indotto". (segue) (Com)