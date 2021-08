Lazio: Camilli (Unindustria), intesa con "Power4future" rende regione più attrattiva e competitiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Unindustria fin dal primo momento ha sostenuto fortemente questo grande insediamento produttivo, voglio fare un plauso a Francesco Borgomeo, nostro presidente di Unindustria Cassino, che si è speso fin dall'inizio con molto impegno affinché l'iniziativa andasse in porto", continua Angelo Camilli. "Ovviamente questo protocollo che porterà nell'area di Piedimonte San Germano la creazione delle batterie a litio che accompagneranno la transizione del settore automotive verso l'elettrico e la mobilità sostenibile guarda al futuro, ma non ci dobbiamo nascondere le grandi criticità che trasformazioni epocali di questo genere da sempre comportano. Questa è una delle più grandi sfide del nostro sistema produttivo, sono certo che l'affronteremo e supereremo con successo rendendo ancora più forte ed attrattiva la nostra Regione ed il nostro Paese", conclude il presidente di Un'industria. (Com)