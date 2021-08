Repubblica Centrafricana-Ruanda: presidente Touadera in visita di due giorni a Kigali, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Centrafricana Faustin Archange Touadera è in visita ufficiale in Ruanda, dove rimarrà per due giorni. Il capo dello Stato, riferisce "Rfi", è stato ricevuto dall'omologo ruandese, Paul Kagame, con il quale ha avuto un colloquio per circa un'ora a Urugwiro, sede della presidenza ruandese, prima di assistere alla firma di quattro protocolli d'intesa bilaterali. Touadera ha passato in rassegna le truppe prima di tenere con Kagame conferenza stampa congiunta. Obiettivo della visita di Touadera, ha sottolineato il portavoce della presidenza ruandese, è rafforzare i legami già esistenti tra i due Paesi, in particolare nell'area della sicurezza e della cooperazione mineraria. In questi due ambiti sono già stati firmati diversi accordi ed altri saranno annunciati dopo l'incontro. (segue) (Res)