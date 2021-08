Repubblica Centrafricana-Ruanda: presidente Touadera in visita di due giorni a Kigali, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due accordi della giornata, che riguardano l'attività mineraria e lo sviluppo del trasporto aereo, è un attore privato che ha messo la sua firma accanto a quella dei ministri centrafricani presenti all'incontro. In questi ambiti esistono già accordi economici tra i due Paesi: nel 2019 è stato firmato un accordo di cooperazione nel settore minerario e una compagnia aerea del RwandAir ha recentemente collegato Bangui e Kigali. I due successivi accordi, su aspetti economici e di difesa, sono stati siglati dai ministri delle due parti. "Grazie al fraterno popolo ruandese e al mio fratello presidente Kagame per il multiforme sostegno fornito alla Repubblica Centrafricana nei nostri sforzi per cercare e consolidare la pace e la sicurezza e la ripresa economica", ha dichiarato Touadera. Da parte sua Paul Kagame ha sottolineato l'importanza dei legami che ora uniscono i due Paesi: “Il Ruanda è molto felice di andare di pari passo con la Repubblica Centrafricana, con l'obiettivo della pace, della riconciliazione e della prosperità. La firma di questi accordi rafforzerà i nostri legami e l'immenso potenziale di trasformazione socio-economica dei nostri Paesi”, ha detto. (segue) (Res)