Repubblica Centrafricana-Ruanda: presidente Touadera in visita di due giorni a Kigali, focus su cooperazione (3)

- Pochi giorni prima della visita del presidente Touadera, le Nazioni Unite hanno annunciato l'arrivo di circa 750 ulteriori forze di pace ruandesi nella Repubblica Centrafricana. Un contributo militare significativo, che sembra aver dato di buon cuore il presidente ruandese Paul Kagame, intervenuto sul tema mercoledì, pur giustificando il mantenimento delle sue forze presenti in seguito agli accordi bilaterali tra i due Paesi. “Ci è stato chiesto di fornire più truppe sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Siamo sempre pronti a farlo perché possiamo permettercelo e perché ci è stato chiesto di farlo. D'altra parte, le truppe schierate bilateralmente sono lì per rinforzare, perché una può intervenire più velocemente dell'altra", ha detto il presidente Kagame. Lo scorso 4 agosto, la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (Minusca) ha sollevato l'allarme per le atrocità commesse dalle forze armate centrafricane e dai loro alleati russi. Il rapporto Onu non cita tuttavia il contingente ruandese. (Res)