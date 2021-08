Roma: Pelonzi (Pd), Calabrese su Atac ha perso ennesima occasione per tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera per stabilizzare i 200 lavoratori di Atac andrà in giunta tra poche ore, così ha annunciato l'assessore Calabrese un po' scocciato per la fretta che da più parti gli hanno messo e dalla poca fiducia che i dipendenti in questione hanno avuto. L'assessore coglie invece l'occasione per rivendicare due successi: aver salvato Atac ed aver tutelato i dipendenti. Strano non abbia citato i depositi". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Ricordiamo a Calabrese che Atac è in procedura di concordato e rischia di uscirne con le ossa rotte. A causa della miopia della Giunta Raggi Atac e la città rischiano di perdere e svendere alcuni depositi che possono essere strategici per la mobilità elettrica e l'arrivo dei fondi del Pnrr. Da Calabrese i dipendenti Atac sono considerati un costo non un investimento, infatti, alle richieste di stabilizzazione da tempo avanzate dall'azienda l'amministrazione Raggi ha fatto orecchie da mercante. E' dura ammettere da parte sua che è solo grazie alle proteste dei sindacati e delle forze di opposizioni che, a poche ore dalla scadenza, la giunta farà la delibera che consente la stabilizzazione. Questa Giunta sembra un vecchio elettrodomestico che funziona male e si mette in moto solo se gli dai una bottarella. La ciliegina sulla torta Calabrese la mette alla fine insultando il Ps ed i sindacati. A chi ha seguito le vicende di Atac, di fronte a queste affermazioni di Calabrese verrebbe da dire: hai proprio perso un'altra occasione per tacere". (Com)