Istat: economia italiana mostra maggior dinamismo in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel secondo trimestre, l’economia italiana ha manifestato un maggiore dinamismo rispetto ai principali paesi europei. Il Pil ha segnato, in base alla stima preliminare, un deciso aumento (+2,7 per cento la variazione congiunturale che segue il lieve incremento del trimestre precedente), portando la variazione acquisita per il 2021 a +4,8. Il dato ha sintetizzato un forte recupero del valore aggiunto nei servizi di mercato e una crescita nell’industria". Lo ha riferito l'Istat nella nota mensile di luglio: "A giugno, l’indice della produzione industriale, al netto delle costruzioni, è tornato ad aumentare: +1,0 l’intensità della variazione sia rispetto al mese precedente sia nel confronto del secondo trimestre con il primo. Tra aprile e giugno, l’energia e i beni intermedi hanno mostrato una vivacità più accentuata (rispettivamente +1,5 e +1,4 rispetto al trimestre precedente) nel confronto con i beni di consumo (+0,4 e +0,3 rispettivamente per i beni non durevoli e durevoli). Anche i beni strumentali hanno evidenziato una risalita dopo il rallentamento del primo trimestre (+0,9 da +0,1)". Ma non è tutto: "Trainate dalla ripresa del commercio mondiale, le esportazioni e le importazioni italiane hanno mostrato un deciso aumento negli ultimi mesi. Tra marzo e maggio le vendite all’estero sono aumentate del 6,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, gli acquisti da oltre confine del 9,4 per cento. Hanno contribuito alla crescita delle esportazioni italiane sia le vendite dirette verso i mercati europei sia quelle al di fuori dell’Unione Europea (+6,1 per entrambi). Dal punto di vista della tipologia di beni esportati, ad eccezione dell’energia, le vendite di beni intermedi sono state le più dinamiche (+7,2), seguite da quelle dei beni strumentali (+4,7)". (segue) (Ren)