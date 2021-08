Istat: economia italiana mostra maggior dinamismo in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat ha inoltre affermato: "A giugno, i dati preliminari relativi al commercio extra-Ue, hanno segnalato una ripresa degli scambi (+0,1 per cento per l’export e +1,2 per l’import). Nel secondo trimestre le esportazioni hanno recuperato rispetto al primo trimestre (+6,3 da -0,4) con aumenti diffusi a tutte le principali categorie di beni esportati". E quindi: "I dati sul fatturato dell’industria permettono di osservare in dettaglio la diffusione della ripresa. Nel trimestre marzo-maggio, l’aumento in termini congiunturali del fatturato, è stato marcato per i beni intermedi e strumentali, per i quali l’intensità della crescita è stata superiore sul mercato nazionale rispetto a quello estero. La tendenza opposta si è riscontrata invece per i beni di consumo durevoli e non durevoli. Per questi ultimi, in particolare, il fatturato interno ha segnato una marginale flessione". L'Istat ha aggiunto: "A maggio, dopo quattro mesi di deciso miglioramento il settore delle costruzioni ha registrato un primo calo (-3,6 la variazione congiunturale dell’indice di produzione). Su base trimestrale, i livelli produttivi mostrano una decisa accelerazione: tra marzo e maggio, in media, la produzione nelle costruzioni è aumentata del 7,8 per cento rispetto al trimestre precedente. I dati dei permessi di costruire rafforzano il quadro espansivo. Nel primo trimestre, la componente residenziale e quella non residenziale hanno segnato il terzo aumento congiunturale consecutivo. Nel comparto residenziale, il numero di abitazioni è aumentato del 6,3 e la superficie utile dell’11,1; in quello non residenziale, la superficie in fabbricati ha segnato un incremento ancora più marcato (+20,1), in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente". (segue) (Ren)