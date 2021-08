Istat: economia italiana mostra maggior dinamismo in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Istat, inoltre, "la fase di ripresa dei ritmi produttivi dovrebbe estendersi anche al terzo trimestre. L’indice del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato in luglio un deciso incremento portandosi sui livelli massimi della serie. I servizi hanno segnato il recupero più robusto, superando i livelli pre-crisi. Il settore manifatturiero ha invece mostrato una crescita più moderata sostenuta dal miglioramento dei giudizi sugli ordini. Tuttavia, i livelli raggiunti dalla fiducia delle imprese manifatturiere sono estremamente elevati anche nel confronto con la ripresa della produzione industriale". Quindi l'istituto nazionale di statistica nella nota mensile di luglio ha scritto in conclusione del paragrafo sulle imprese: "Considerando il rapporto tra dei due indici, normalizzati con media 2015=100, la fase di ripresa attuale, avviatasi a partire da maggio 2020 , mostra un aumento relativamente più robusto della fiducia rispetto al periodo di recupero successivo alla crisi finanziaria del 2008, ipotizzato partire da ottobre 2009". (Ren)