Viabilità: al via campagna "L'unione fa la sicurezza" di Polizia stradale e Autostrade

- Per mettere in guardia da condotte quali uso non corretto dello smartphone, eccesso di velocità e cinture di sicurezza non allacciate, assunzione di alcool e droghe, comportamenti scorretti e pericolosi che, secondo le più recenti statistiche, causano il maggior numero di incidenti su strade e autostrade", è stata avviata la campagna di comunicazione "L’unione fa la sicurezza", nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia. Lo rende noto un comunicato stampa. On air dalla fine di luglio, con i primi giorni di maggior transito per il periodo vacanziero, e attiva per tutto il periodo estivo sulle principali emittenti radiofoniche, oltre che su web e social, questa iniziativa ha l’obiettivo - spiega il comunicato - di informare gli automobilisti sui gravi rischi in cui può incorrere chi guida in modo non corretto e senza rispettare le regole. Una attenzione alla sicurezza durante gli spostamenti estivi che prevede anche assistenza e informazione agli utenti lungo la rete autostradale nei giorni a maggior transito, come il prossimo weekend di esodo. Il “camper azzurro” della Polizia di Stato, insieme a mezzi e operatori della Polizia Stradale e personale di Aspi saranno la squadra presente presso le aree di servizio caratterizzate dal maggior flusso turistico, per prestare assistenza e caring agli automobilisti: dallo screening sanitario di primo livello, praticato da medici della Croce Rossa che partecipano attivamente all’iniziativa, a informazioni sul traffico in tempo reale, oltre a notizie e consigli per una guida corretta e alla distribuzione di materiale informativo/interattivo per viaggiare in modo sicuro. (segue) (Com)