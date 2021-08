Istat: a luglio segnali positivi per mercato lavoro e fiducia famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal lato delle famiglie si registrano diffusi segnali positivi che interessano l’andamento del mercato del lavoro e la fiducia. Anche le vendite al dettaglio migliorano". Lo ha scritto l'Istat nella nota mensile di luglio: "Nel secondo trimestre, il tasso di occupazione è aumentato di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente mentre si sono ridotte sia la disoccupazione (-0,2 p.p.), scesa sotto il 10 per cento, sia l’inattività (-0,7 p.p.). La diminuzione delle persone in cerca di occupazione a giugno (-0,5 p.p. la riduzione del tasso di disoccupazione rispetto al mese precedente) è stata generalizzata tra le fasce di età ma con una intensità più marcata tra i giovani (-9,5 delle persone tra i 25 e i 34 anni), che sono stati la categoria più colpita durante la crisi". E quindi: "Nello stesso mese, anche le vendite al dettaglio hanno segnato un aumento in volume (+0,6 per cento rispetto a maggio). Nel secondo trimestre, sono cresciuti gli acquisti di beni non alimentari (+4,8 per cento nel confronto con gennaio - marzo) particolarmente condizionati dalle misure di fermo amministrativo messe in atto durante l’emergenza sanitaria. Lo scenario per i prossimi mesi mantiene un orientamento decisamente positivo". Ma non è tutto: "Tra aprile e giugno, la crescita del Pil si è accompagnata a una significativa ripresa della domanda di lavoro da parte delle imprese. Il tasso destagionalizzato di posti vacanti ha segnato decisi rialzi nell’industria (+0,2 punti percentuali rispetto al primo trimestre) e nei servizi (+0.5 p.p.). Per entrambi i raggruppamenti i valori dell’indice sono superiori a quelli pre-crisi. A luglio, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha confermato il processo di miglioramento avviatosi nei mesi precedenti con segnali positivi per quasi tutte le componenti". (segue) (Ren)