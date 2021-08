Istat: a luglio segnali positivi per mercato lavoro e fiducia famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat: "a luglio, in base alla stima preliminare, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) ha registrato un incremento tendenziale dell’1,8, in decisa accelerazione rispetto alla media del secondo trimestre (1,2 per cento). L’inflazione ha continuato a essere trainata dalla risalita delle quotazioni del petrolio e delle materie prime sui mercati internazionali anche se gli aumenti sono stati diffusi a tutte le componenti dell’indice. A luglio, i prezzi dei beni energetici e in particolare quelli dei beni regolamentati (tariffe di luce e gas) hanno segnato incrementi sostenuti (+16,9 e +29,0 rispettivamente), ma anche le componenti degli alimentari lavorati (+0,4 da -0,4 di giugno) e dei servizi (+0,9 a luglio da +0,6) hanno mostrato un’accelerazione. E’ proseguita la risalita dei prezzi dei servizi ricreativi e culturali. L’inflazione di fondo, nell’accezione che esclude gli energetici e gli alimentari freschi, è aumentata rispetto a giugno, con una variazione tendenziale di +0,6". E dunque: "L’indice armonizzato dei prezzi al consumo Ipca, a luglio, è cresciuto dello 0,9 per cento (+1,3 a giugno), ampliando temporaneamente il differenziale inflazionistico con l’area euro (+1,3 punti percentuali da +0,6 a giugno) con possibili effetti positivi sulla competitività. La dinamica dell’indice è stata determinata dalla forte riduzione dei prezzi di abbigliamento e calzature (-12,1 tendenziale) dovuta ai saldi stagionali di luglio che, rispetto all’anno scorso, hanno ripreso a seguire il calendario antecedente la pandemia (lo scorso anno i saldi erano stati contabilizzati nei prezzi di giugno)". (segue) (Ren)