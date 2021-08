Istat: a luglio segnali positivi per mercato lavoro e fiducia famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, per l'Istat: "I rialzi delle quotazioni delle materie prime hanno trainato i prezzi dei beni importati che a maggio hanno segnato un’ulteriore accelerazione (+9,0 per cento da +8,2 su base annua), trasferendosi ai prezzi dei prodotti industriali venduti sul mercato interno. Questi ultimi, a giugno, hanno registrato una netta risalita (+11 per cento in termini tendenziali), a cui hanno contribuito principalmente i listini dei beni energetici (+30,3 per cento) e dei prodotti in metallo (+14,6 per cento). Nello stesso mese, anche i prezzi alla produzione delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali hanno mostrato una dinamica crescente rispetto alla media del primo semestre (rispettivamente +4,5 per cento e +2,7 per cento) coerentemente con la ripresa dell’attività del settore delle costruzioni". E infine: "Le prospettive per i prossimi mesi indicano il rafforzamento della dinamica inflazionistica. A luglio, le imprese attendono rincari dei listini in tutti i settori, escluso quello delle costruzioni. Tra i consumatori sono aumentate in modo significativo le attese di crescita dei prezzi dei beni durevoli e in generale è salita la percentuale di coloro che si attendono un aumento dell’inflazione nei prossimi mesi". (Ren)