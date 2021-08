Scuola: De Maria-Piccoli Nardelli (Pd), presentata interrogazione su avvio anno scolastico in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio dell'anno scolastico in Emilia-Romagna presenta specifiche criticità, che le organizzazioni sindacali della scuola hanno segnalato negli scorsi giorni. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al ministero dell'Istruzione per richiedere una particolare attenzione a questo contesto regionale. Siamo convinti che potremo trovare nel governo attenzione e sensibilità e comunque si tratta di problematiche oggettive che è importante affrontare". Lo affermano, in una nota, Andrea De Maria, segretario di presidenza della Camera e Flavia Piccoli Nardelli, della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera (Com)