Roma: Confcommercio, con lavori pubblici in via Nazionale senza preavviso prosegue nostro calvario

- "I commercianti di via Nazionale da qualche giorno si sono trovati improvvisamente davanti ai negozi, senza alcun avviso o comunicazione, il cantiere aperto per i lavori di sostituzione dei sampietrini con l’asfalto. Via Nazionale è uno degli assi viari più importanti del centro storico di Roma, è anche una delle principali vie commerciali con molte aziende storiche, che purtroppo hanno chiuso l’attività per via della crisi e dei disagi, tra l’altro già segnalati svariare volte all’amministrazione: basti pensare alla Ztl lasciata attiva durante tutta la pandemia e anche in questo mese nonostante il centro sia vuoto. Confcommercio Roma esprime la massima preoccupazione: assistiamo infatti troppe volte all’inizio dei lavori pubblici, a nuovi cantieri nella città con diversi disagi per gli operatori commerciali (chiusura delle strade, deposito mezzi di cantiere davanti ai locali, impedimenti al passaggio, alla visibilità ecc.) senza che questi siano stati messi a conoscenza né consultati sulla questione". Si legge in una nota dell'associazione. (segue) (Com)