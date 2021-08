Roma: Confcommercio, con lavori pubblici in via Nazionale senza preavviso prosegue nostro calvario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come più volte ribadito all’amministrazione comunale, è necessario il dialogo con i commercianti, coinvolgendo le associazioni imprenditoriali rappresentative e in possesso di strutture professionalmente competenti, per assistere ai processi consultativi, promuovere le migliore pratiche amministrative e lavorare con una visione globale e innovativa, potendo così tra l’altro informare preventivamente le aziende anche per garantirgli una migliore programmazione e continuazione dell’attività", continua Confcommercio Roma nella nota. "Confcommercio Roma ha infatti proposto una Cabina di regia permanente per la concertazione sulle opere ed i lavori pubblici, sia di livello centrale che municipale, soprattutto per gli interventi che impattano sul tessuto commerciale romano. Auspichiamo che a questo punto il Comune faccia chiarezza sui tempi e le modalità di intervento su via Nazionale per evitare ulteriori disagi ed il rischio di desertificazione della zona, già provata dalla chiusura di moltissimi negozi di vicinato". (Com)