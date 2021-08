Siria: commissario Onu Bachelet lancia allarme su situazione civili a Daraa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha lanciato l’allarme riguardo alla difficile situazione dei civili presso la città di Daraa, nel sud della Siria, dove diversi quartieri hanno assistito a intensi combattimenti e “bombardamenti indiscriminati” da parte di forze del governo siriano e gruppi armati di opposizione. Lo afferma un comunicato dell’ufficio di Bachelet (Ohchr). “La forte immagine che emerge da Daraa el Balad e altri quartieri sottolinea quanto a rischio siano i civili, ripetutamente esposti a combattimenti e violenze e di fatto sotto assedio. Stanno affrontando posti di blocco, restrizioni ai loro movimenti, carri armati nelle strade, e le loro proprietà sono sequestrate e rubate”, ha detto Bachelet. “Ricordo alle parti del conflitto i loro obblighi in base al diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei civili, e in base ai diritti umani”, ha proseguito Bachelet, sottolineando che “carri armati in aree residenziali, e un checkpoint stabilito in un’abitazione, suggeriscono con forza che le precauzioni necessarie non siano state prese”. La funzionaria dell’Onu ha fatto appello a “un cessate il fuoco immediato per alleviare le sofferenze dei civili a Daraa”, invitando inoltre “le parti a permettere e facilitare accesso rapido agli aiuti umanitari”. (segue) (Res)