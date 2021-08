Siria: commissario Onu Bachelet lancia allarme su situazione civili a Daraa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ostilità fra governo e gruppi armati a Daraa sono divampate alla fine di luglio, con attacchi e bombardamenti di artiglieria contro aree residenziali che hanno fatto seguito a settimane di tensioni crescenti. In precedenza, il governo di Damasco aveva imposto controlli su strade in ingresso e in uscita da Daraa al Balad, già roccaforte dell’opposizione al presidente Bashar al Assad, e altre aree per spingere alcuni membri dei gruppi armati ad arrendersi. Si tratta degli scontri più gravi dal 2018, da quando le forze del governo hanno ristabilito il controllo sulla provincia siriana. Dallo scoppio delle violenze, secondo l’Ohchr, almeno otto civili sono stati uccisi in attacchi delle forze governative e dei gruppi armati, fra cui cinque membri di una famiglia la cui abitazione è stata colpita nella cittadina di Al Yaduda, nell’ovest della provincia. L’escalation nell’area ha costretto almeno 18 mila civili a fuggire da Daraa al Balad dallo scorso 28 luglio, e molti degli sfollati si trovano all’interno della stessa città di Daraa o in altre aree vicine. (Res)