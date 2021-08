Energia: Eni, accordo per la consegna di un carico di Gnl Carbon Neutral alla Cpc Corporation, Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e Cpc Corporation, Taiwan hanno raggiunto un accordo per la consegna da parte di Eni di un carico di Gnl carbon neutral alla Cpc Corporation, Taiwan, presso il terminale di ricezione di Yung An (Taiwan). Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il Gnl sarà fornito dall'impianto di liquefazione di Bontang in Indonesia nel quadro del contratto di Eni con Eni Muara Bakau B.V., la joint venture operata da Eni che possiede e gestisce il giacimento di gas Jangkrik. Il carico sarà certificato come Carbon Neutral secondo lo standard riconosciuto a livello internazionale PAS2060. Nel quadro dell'operazione, le emissioni GHG associate all'intera catena del valore del carico di GNL, includendo la produzione di gas, la trasmissione, la liquefazione, il trasporto, la rigassificazione, la distribuzione e l'uso finale, saranno compensate attraverso l'acquisto di crediti aderenti agli standard di certificazione più elevati basati su progetti di conservazione delle foreste. In particolare, i crediti sono stati acquisiti da due progetti Redd+ certificati da Verra: Il progetto Luangwa Community Forest in Zambia e il progetto Kulera Landscape Redd+ in Malawi. Le valutazioni includeranno una verifica delle riduzioni e/o rimozioni di CO2 stimate di entrambi i progetti e i criteri di addizionalità, permanenza, perdita e doppio conteggio. (segue) (Com)