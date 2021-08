Energia: Eni, accordo per la consegna di un carico di Gnl Carbon Neutral alla Cpc Corporation, Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un'operazione miliare per Eni, che mostra come l'azienda stia procedendo nella strategia di decarbonizzazione, creando al contempo valore per il proprio portafoglio Gnl attraverso progetti di capitale proprio. Grazie alla strategia di lungo termine, Eni mira a raggiungere la totale decarbonizzazione dei prodotti e delle operazioni entro il 2050, con obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni nette Ghg (Scope 1, 2, 3) lungo il ciclo di vita del 25 per cento entro il 2030 e del 65 per cento entro il 2040 rispetto al 2018. Le emissioni Ghg del carico di Gnl saranno calcolate utilizzando la metodologia proprietaria di Eni, che adotta un approccio basato sul ciclo di vita per la rendicontazione comprensiva delle emissioni di gas serra relative ai prodotti energetici venduti, siano essi di propria produzione o acquistati da terzi. Questa metodologia è stata rivista da terzi e fornisce una visione integrata delle emissioni lungo l'intera catena del valore. (Com)