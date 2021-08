© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per condizioni meteo avverse, soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine: oggi non verranno effettuate le corse unità veloci Ponza-Anzio delle ore 12:00 e Anzio-Ponza delle ore 15:00. Lo comunica in una nota Astral Infomobilità. (Com)