India: vaccini, in corso trattative con altri Paesi per mutuo riconoscimento certificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è in trattative con varie Paesi per il riconoscimento reciproco delle certificazioni vaccinali. Lo ha riferito il sottosegretario agli Esteri Vellamvelly Muraleedharan nella risposta a un’interrogazione del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento. L’esponente del governo ha aggiunto che al momento non c’è un piano per l’introduzione di un passaporto vaccinale e che i normali viaggi internazionali restano sospesi (sono consentiti i voli cargo e a quelli specificamente approvati, caso per caso e in base ad accordi bilaterali). “La maggior parte dei Paesi richiede un test negativo del coronavirus, in conformità con gli specifici protocolli Covid nazionali (…) Poiché alcuni Paesi hanno precisato la loro posizione riguardo ai vaccini che possono esentare i viaggiatori dalla quarantena, l’India si sta impegnando con varie nazioni per il riconoscimento reciproco delle certificazioni vaccinali”, ha spiegato il sottosegretario. Muraleedharan ha aggiunto che Nuova Delhi è coinvolta anche in discussioni multilaterali, ad esempio nell’ambito dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao). (segue) (Inn)