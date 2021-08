Covid: bozza Iss, aumentano casi non associati a catena di trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (12.683 vs 10.076 la settimana precedente). Lo riporta la bozza dell'Istituto Superiore di sanità relativa al monitoraggio settimanale. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti aumenta leggermente (30 per cento vs 28 per cento la scorsa settimana). Invece, rimane stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46 per cento vs 46 per cento). Infine, il 24 per cento è stato diagnosticato attraverso attività di screening. (Rin)