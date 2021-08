Slovacchia: Covid, il 66 per cento dei docenti è ormai vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 66 per cento dei docenti in Slovacchia è ormai vaccinato contro il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero dell’Istruzione, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. In termini assoluti si tratta di circa 84.500 insegnanti su un totale di 128 mila. A livello distrettuale, oltre la metà del personale docente è vaccinato, con la sola eccezione del distretto di Kysucke Nove Mesto, che arriva al 49 per cento. Il titolare del dicastero, Branislav Grohling, ha intenzione di compiere viaggi in giro per il Paese allo scopo di incentivare la vaccinazione nelle aree dove queste ancora latitano. (Vap)