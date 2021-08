Moldova-Russia: Sandu su possibile incontro con Putin, discussione aperta su tutte le questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui con le autorità russe dovrebbero essere avviati dal nuovo governo moldavo e dal futuro ministro degli Esteri di Chisinau. Lo ha detto la presidente Moldova, Maia Sandu all'emittente televisiva moldava "Jurnal TV". Parlando dei problemi nelle relazioni bilaterali moldavo-russe, il capo dello Stato ha affermato che "il governo deve mettersi in contatto e iniziare a discutere di questi temi". "Le discussioni si svolgerebbero a livello di governi e, forse, a livello di presidenti. Vedremo dopo l'insediamento del governo. Il ministero degli Esteri è quello che avvia le discussioni", ha detto Sandu. Secondo la presidente, i colloqui con la Federazione Russa dovrebbero svolgersi su "tutte le aree". "Abbiamo problemi nel segmento economico che dobbiamo cercare di risolvere. Le soluzioni dipendono dalla buona volontà di entrambe le parti. Abbiamo problemi legati agli armamenti che si trova sul territorio del nostro Paese e che rappresenta un pericolo. Nel 2019, abbiamo sentito una certa apertura dalla Federazione Russa per iniziare i lavori di liquidazione di questi armamenti. Allo stesso tempo, il problema dell'esercito russo, il problema del conflitto in Transnistria. Questi sono argomenti complicati che devono essere discussi. Io sono disponibile a discutere di questi argomenti e a cercare soluzioni", ha sottolineato Sandu. (Rob)