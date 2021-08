Covid: Coldiretti, ancora senza green pass 1 italiano su 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la corsa alla vaccinazioni, è ancora senza green pass circa un italiano su cinque che non ha avuto almeno una somministrazione o è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi e che quindi solo dopo aver fatto il tampone potrà sedersi al chiuso in bar, ristoranti e agriturismi. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per ristoranti al chiuso, bar (ma non al bancone), cinema, teatro, musei; palestre, sagre, stadi, congressi e grandi eventi. La misura – sottolinea la Coldiretti in una nota – interessa da subito circa 360 mila ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi dei quali solo poco più della metà dispone di spazi all’aperto dove tuttavia sono notevolmente aumentati i coperti grazie alle flessibilità concessa sull’utilizzo degli spazi pubblici. In difficoltà – continua la Coldiretti – sono soprattutto gli esercizi situati nei centri urbani stretti tra traffico ed asfalto mentre al contrario gli agriturismi godono della disponibilità di grandi aree all’estero che consentano di garantire al meglio le distanze. Inoltre il green pass non è richiesto per chi alloggia nella struttura al pari di quanto avviene per gli alberghi. (segue) (Com)