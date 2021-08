Covid: Coldiretti, ancora senza green pass 1 italiano su 5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’entrata in vigore delle nuove norme e l’estensione dell’utilizzo obbligatorio del green pass, dalla scuola ai trasporti, varato dal governo per il primo settembre è prevista una accelerazione della campagna di vaccinazione nei confronti dei circa 11 milioni di italiani che secondo la stima della Coldiretti non ne hanno ancora la disponibilità. Una necessità per sostenere la ripresa della ristorazione che deve fare i conti nella stagione estiva con la mancanza di circa 4 milioni di turisti stranieri nel mese di agosto fermati dalla ripresa internazionale dei contagi. La ristorazione – conclude la Coldiretti – è tra i settori più colpiti dalla pandemia con i consumi alimentari degli italiani fuori casa che nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio con un crack senza precedenti per bar, ristoranti, trattorie e agriturismi che hanno dimezzato il fatturato (-48 per cento) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro nel 2020. (Com)