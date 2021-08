© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti istituzionali in programma oggi, venerdì 6 agosto, a Torino e in Piemonte:COMUNEore 9 seduta congiunta 5a commissione, 2a commissione sulla mozione "Restituire decoro alle lapidi dei martiri per la libertà";ore 15 seduta congiunta 6a commissione, 2a commissione, argomento: Rete ecologica di Torino. (Rpi)